وفاة والد جيسي عبدو وحالة والدتها حرجة إثر حادث مأساوي (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بعد ظهر اليوم الأحد بفقدان والدها نتيجة اندلاع حريق هائل في منزلها الكائن في منطقة ذوق مكايل - كسروان.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت عناصر من الدفاع المدني أن حريقاً هائلا شب داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان.

وعثر العناصر على جثة والدها جورج وقد وافته المنية داخل الشقة نتيجة قوة للحريق، وتم نقله الى مستشفى سيدة لبنان في جونية، حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.

في حين ٱصيبت والدتها مارو بضيق في التنفس جراء استنشاقها للدخان الكثيف الناتج عن انفجار جرة غاز، ونقلت على إثره الى مستشفى سيدة لبنان للقيام بالاسعافات اللازمة، وحالتها العامة حرجة.

وتجدر الاشارة إلى أن الممثلة جيسي عبدو محجوزة هذه الفترة في أبو ظبي نتيجة إغلاق البلاد ووقف حركة الطيران واعلان التعبئة العامة وحظر التجول.

وكانت الفنانة متواجدة في ٱبو ظبي لتصوير مسلسلها الخليجي "بعد حين" من كتابة حميد المدني، إخراج مروان بركات وبطولة النجوم جيسي عبدو، أحمد شعيب، العنود سعود، ابراهيم الزدجالي، جيسي عبدو، شعيفان محمد هند محمد، سمية رضا وغيرهم من نجوم الخليج.

Advertisements

إلا أنه نظرا لجائحة كورونا ارتأت شركة Gold Touch للمنتج مفيد الرفاعي ومنصة VIU منتجي مسلسل "بعد حين"، لتأجيل عرض المسلسل المنتظر، لما بعد شهر رمضان المبارك، على أن يعرض لاحقاً في توقيت يتم الإعلان عنه.

وجاء هذا القرار بعد أن احتجز بعض نجوم العمل خارج دولة الإمارات، فتعذر عليهم العودة إلى أبو ظبي، رغم كل المحاولات التي قد باءت بالفشل.

وقد اعتمد القائمون على العمل على انتهاء فترة حظر التجول في السعودية، فيتسنى للنجوم العودة إلا أنه جرى تمديده لأكثر من مرة، وبقيت الرحلات الجوية متوقفة، تطبيقاً للتعبئة العامة والإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت في الإمارات لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

كما أن أحد أسباب التأجيل، اضطرار بعض الممثلين المشاركين في العمل وفي أعمال مشتركة أخرى، الالتزام بالحجر الصحي لفترة، ما استدعى غيابهم عن التصوير، فارتأت الشركة أن تؤجل عرض العمل على القنوات الفضائية بدل أن يتم استكمال تصويره فتختصر من أحداثه ومشاهده، لحوالي ١٥ و٢٠ حلقة كما حصل في أعمال أخرى، رافضة أن يؤثر أي شيء على جودة المحتوى في المسلسل الذي تم إنجاز ٩٠٪؜ منه وأصبح شبه جاهز للعرض.

من أسرة فوشيا نتقدم بأحر التعازي للمملة جيسي عبدو سائلين الله أن يتغمده في فسيح جناته، ويمد والدتها بالصحة، آملين آن تتخطى هذه المأساة التي حلت عليها بخاصة وانها منذ أشهر وهي بعيدة عن عائلتها.