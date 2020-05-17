شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وزاهر وروجينا وبيومى وسهر ..للنجوم وجوه أخرى فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من عناصر القوة والاختلاف التى بدت واضحة فى دراما رمضان 2020 تغيير جلد عدد من النجوم وخوضهم مناطق جديدة للإبداع ، ومن هؤلاء النجوم الفنان أحمد زاهر الذى خاض تجربة هامة جدا فى تاريخه الفنى وأبهر الجميع بشخصية فتحى فى مسلسل البرنس وماتحمله من مخزون الشر حتى أنه أثارغضب المشاهدين فكرهوا الشخصية التى أصبحت حديث الشارع وأحدثت نقلة فى مشوار زاهر الفنى، كما قدمت روجينا أحد أهم أدوارها فى نفس المسلسل وهو شخصية فدوى زوجة فتحى ، هذه الشخصية التى تنضح بالشر وتبدو ناعمة هادئة طوال الوقت وكأنها أفعى تسعى وتدبر الشر بهدوء وقوة.

روجينا

أما الفنان إدوارد فقد تألق وأبدع وهو يجسد شخصية " عبدالمحسن" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض ، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع ففى المشهد الواحد استطاع ادوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.

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وهو ما فعله الفنان الكبير بيومى فؤاد فى مسلسل "خيانة عهد"، حيث خرج عن الإطار الكوميدى ليجسد مشاعر الحزن باقتدار وينتقل إلى مساحات جديدة للإبداع بيسر وسهولة تؤكد أن لديه من الإمكانيات الفنية مالم يستغل بعد.

وكعادتها تثبت الفنانة الشابة سهر الصايغ مع كل دور تقوم به أنها ممثلة من العيار الثقيل تمتلك القدرة على تجسيد وإتقان أى دور بسلاسة ويسر منقطع النظير، فلديها قدرة هائلة على الإقناع إذا ما انتقلت ىبين مشاعرمختلفة فى مشهد واحد، وهكذا كان أدائها لشخصية صباح فى مسلسل "النهاية" مبهراً مبدعاً تنتقل فيه بين الضحك والبكاء والسعادة والحزن بخفة واحترافية لا تتوافر إلا لفنانة معجونة بالموهبة.