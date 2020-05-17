شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى حجر ده ولا إيه؟..هكذا تستمع صوفيا فيرجارا بوقتها فى العزل المنزلى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة صوفيا فيرجارا تحاول الاستمتاع بوقتها بأفضل طريقة ممكنة رغم كورونا وما تسببه من تعطيل في كافة أشكال الحياة حول العالم، وذلك بعدما نشرت عدة صور من خلال السوشيال ميديا نقلها موقع الديلي ميل خلال تقرير أكد فيه أن النجمة الشهيرة تستمتع بوقتها مع زوجها في قصرهما داخل بيفرلي هيلز حيث ظهرا وهم في حمام السباحة الخاص بهما داخل القصر وهما في غاية الاستمتاع.



صوفيا فيرجارا



صوفيا فيرجارا

وكانت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا ذات الـ(47 عامًا) قد كشفت عن أنها تخاف من الحسد بطريقة غير مباشرة، والدليل على ذلك هو ظهور فيرجارا بعدد من الصور وهى ترتدي ملابس تحمل "عين" والمعروفة أنه ضد الحسد وكأن النجمة الشهيرة تعلن أنها تخاف من الحسد.

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ظهرت صوفيا فيرجارا بعدد من الإطلالات خلال حياتها اليومية بـ"تي شيرتات" والبلوزات التى تحمل رسمة العين الشهيرة ولكن بتصميمات مختلفة، ولم تكتف بذلك بل كان للجاكتات نصيب من التصميم وهو ما جعل الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة يؤكدوا أن الأمر لم يكن صدفة بالتأكيد إلا أنها تركز على ارتداء ملابس وإكسسوارات تحمل رسمة "العين" خوفًا من الحسد.