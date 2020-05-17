شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف ينتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم يوسف الشريف من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسه " النهاية" الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة on، بعد تصوير استغرق 6 شهور فى العديد من الديكورات، حيث كانت المشاهد الأخيرة فى صحراء 15 مايو واستوديو شبرامنت، وجمعت المساهد بين بطل العمل يوسف الشريف ومحمد لطفى وعمرو عبد الجليل وباقى فريق العمل.

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل " النهاية" باستكمال المهندس زين "يوسف الشريف"، قراءة الكتيب الذي تركه له سميح أرسلان "أحمد مجدى" قبل مقتله، بينما " زين" يوسف الشريف يقرأ الكتيب، هاجمته قوات أمن الواحة داخل غرفته، وظهر رئيس الواحة "إياد نصار"، المتجسد في شخصية المسيخ الدجال.

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.