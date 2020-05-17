قصة شعر جديدة.. كايلي جينر تنشر صور لابنتها بـ"لوك صيفى"

وتهوى كايلي جينر شراء العديد من المنازل والأراضي، فقد اشترت الكثير في بالم سبرينجز بالقرب من منزل والدتها، كما حصلت على عقار هولمبي هيلز بقيمة 36.5 مليون دولار، وتمتلك عقارات أخرى في هيدين هيلز.

أما بالنسبة لهذه الأرض، فمن المقرر أن تبني كايلي "كمبوند" ضخمًا عليها، وبالنظر إلى موقعها المذهل، فقد يكون هذا هو المكان الذي تستقر فيه كايلي في نهاية المطاف.

وفى سياق آخر شهدت الأسابيع الماضية تفاعلا من جانب شركات التجميل التى أعلنت إغلاق مراكزها خلال فترة العزل المنزلى، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت نجمة تليفزيون الواقع وايقونة الجمال، كايلى جينر، التبرع بـ "6000 رطل" من معقم اليدين للمستشفيات فى لوس أنجلوس.