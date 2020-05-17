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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة شعر جديدة.. كايلي جينر تنشر صور لابنتها بـ"لوك صيفى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت كايلي جينر علي التفاعل من متابعيها علي موقع انستجرام من فترة لأخرى علي طريقتها الخاصة، وقد نشرت مؤخراً أصغر ملياردير عصامي في العالم حسب تصنيف مجلة فوربس صورة لابنتها التي تبلغ من العمر عامين فقط، تميزت فيها الابنة بقصة شعر جديدة مثلما كتبت كايلي جينر وعلقت على الصورة حين كتبت قصة شعر جديدة لطفلتي اليوم، وتلك ليست المرة الأولي التي تقوم فيها كايلي بنشر صور لابنتها حيث اعتادت علي تكرار الأمر من وقت لآخر.
وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر قد اشترت مؤخراً قطعة أرض جديدة بمساحة 5 فدادين بمبلغ 15 مليون دولار في هيدين هيلز، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وجاءت عملية البيع بعد أكثر من 10 أيام من انتقال كايلي إلى مجمع فخم قيمته 36.5 مليون دولار في هولمبي هيلز، أحد أرقى أحياء كاليفورنيا، وذلك وفقا لموقع لموقع "TMZ" المختص بأخبار المشاهير.
وكشف الموقع أن الأرض كانت اشترتها النجمة الأمريكية مايلي سايروس عام 2015 وأبقت خيولها هنا، ثم باعتها بعد 3 سنوات ودمر المالك الجديد العقار ولم يبني عليه منزلًا.
وتهوى كايلي جينر شراء العديد من المنازل والأراضي، فقد اشترت الكثير في بالم سبرينجز بالقرب من منزل والدتها، كما حصلت على عقار هولمبي هيلز بقيمة 36.5 مليون دولار، وتمتلك عقارات أخرى في هيدين هيلز.
أما بالنسبة لهذه الأرض، فمن المقرر أن تبني كايلي "كمبوند" ضخمًا عليها، وبالنظر إلى موقعها المذهل، فقد يكون هذا هو المكان الذي تستقر فيه كايلي في نهاية المطاف.
وفى سياق آخر شهدت الأسابيع الماضية تفاعلا من جانب شركات التجميل التى أعلنت إغلاق مراكزها خلال فترة العزل المنزلى، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت نجمة تليفزيون الواقع وايقونة الجمال، كايلى جينر، التبرع بـ "6000 رطل" من معقم اليدين للمستشفيات فى لوس أنجلوس.
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