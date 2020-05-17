شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: متعاطفة مع شيرين فى خيانة عهد لأنها ضحية الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة جومانا مراد ضيفة على ”الخليج 365” عبر مداخلة بالفيديو مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته في تجسيد شخصية "شيرين" بمسلسل "خيانة عهد"، مع النجمة الكبيرة يسرا.

وتحدثت جومانا عن شخصية شيرين التي تقدمها، قائلة:"كنت قلقة في البداية بشأن عودتي بعد غياب دام 7 سنوات، ولكن دور شيرين جذبنى، وتمت كتابته بشكل جيد جدًا، وأنا شخصيا تعاطفت مع الشخصية فهي شخصية شريرة ولكن لديها دوافع لهذا الشر، وسعدت جدا بنجاح الشخصية ونجاح المسلسل وكونه أصبح تريند علي مواقع السوشيال ميديا لأكثر من مرة هو فضل من الله، كما أثبت لى اشتياق الجمهور لأعمالى.

وعن نظرتها لشخصية شيرين من وجهة نظرها، قالت النجمة جومانا مراد : شيرين شخصية مسكينة لديها إحساس بعدم الأمان فقد تخلت عنها عائلتها ومات الشخص الوحيد الذي أحبها، مما جعلها بمفردها دائما هذا مادفعها لعمل الكثير من الكوارث ولكن بعد كل كارثة كانت تشعر بالندم وهذا دليل علي وجود ضمير لها، وبالمناسبة شخصية شيرين هي شخصية موجودة في الحقيقة، ولهذا السبب استطاعت أن تؤثر في الجمهور فهي ليست شريرة في المطلق، فمثلها مثل أى إمراءة تحتاج لإحتواء.

جومانا مراد تقدم خلال أحداث مسلسل "خيانة عهد" دور سيدة تتمكن من الإيقاع بطالب في حبها، بالإضافة لكونها سببًا رئيسيًا في إدمانه للمخدرات وتأخره دراسيًا.. مما يجعلها تدخل في صراع مع والدته.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.