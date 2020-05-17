شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن : انتظرونا 25 مايو عرض "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكوميدى محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365" أن مسلسله "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" سيعرض بدءاً من يوم 25 مايو الجارى، وذلك على إحدى المنصات الرقمية العربية، موضحاً أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، مشيراً إلى إن العمل يحمل الكثير من المفاجأت التي ستنال إعجاب الجهور .

وكشف محمد عبد الرحمن عن البوسترالرسمي للمسلسل قبل عرضه، حيث تصدر عبد الرحمن ومحمد سلام فيديو، البوستر الرسمى وهم يحملان معدات النظافة من الحشرات وهو عنوان المسلسل .

يشار إلى أن مسلسل " الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق " من بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، ، تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف، والمقرر عرضه فى السينمات بعد قرار فتح دور السينما، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.

وخاض محمد عبد الرحمن "توتا" السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات" بمشاركة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود ومجموعة من ضيوف الشرف، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.