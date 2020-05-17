شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: الاختيار جسد شخصيات دفعت التمن.. وتشيد بالفتوة والنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إعجابها بمسلسلات الاختيار للنجم أمير كرارة، النهاية للفنان يوسف الشريف والفتوة لياسر جلال، مشيدة بمسلسل الاختيار لأنه جسد شخصيات ضحت بأرواحها من أجل حمايتنا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "كل التقديروالاحترام لكل الفنانين اللى شاركوا فى مسلسل الاختيار، لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا، هم دول رجالة بلدنا اللى لازم فعلا نحتزى بيهم".





وأضافت شيرين: "وعاجبنى جداً جداً مسلسل النهاية، ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل، بس أنا عندى مشكلة، أى حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده فى أمان".





وتابعت شيرين: "وبحب كمان مسلسل الفتوة، مسلسل جميل وياسر جلال ممتاز، والديكور والإضاءة وكله مميز".

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وحالة من النجاح يحققها مسلسل "الاختيار" مع عرض حلقاته يومياً منذ بداية شهر رمضان، خاصة مع كشفه العديد من الحقائق الذى يسلط الضوء عليها حلقة تلو الأخرى، وآخرها ما حدث خلال الحلقة الماضية حينما تعرض لقصة الشيخ حسان الذى دفع حياته ثمن لحب وطنه ومساعدة جيش بلاده فى التخلص من التكفيرين والتصدى لهم بكل قوته، ومع انتهاء الحلقة مباشرة جاء مسلسل "الاختيار" كالعادة وسط أهم التريندات على موقع تويتر، حيث تفاعل مغردو تويتر مع الحلقة على طريقتهم الخاصة من خلال نشر مجموعة من الصور لبطل الحكاية الحقيقي، بالإضافة إلى كتابة تعليقات من عينة الجمل الذى قالها أثناء الحلقة.

كما تفاعل قطاع كبير من مشاهدى المسلسل مع الحلقة من خلال الثناء على عملية القصاص الذى نفذتها الكتيبة 103 بقياد القائد أحمد المنسي، وسرعة ردهم على قتلهم للشيخ، إلى جانب وقوف بدو سيناء بجانب الجيش جنباً إلى جنب أمام التكفيريين.