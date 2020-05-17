شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ عادل أمام فى عيد ميلاده: كل سنه وأنت زعيم الفن وزعيم حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا، على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، على طريقتها الخاصة، بمقطع فيديو لبعض لقطات من الاعمال الفنية التي جمعتهما طوال مشوارهما الفني الذي استمر لعقود من الزمان على شاشة التلفزيون والمسرح والسينما.

ونشرت يسرا، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت "كل سنة وأنت بيك الفن له ضحكة وبصمة مختلفة، طبعا كلامي كله مش هيكفي ولا يوفي عشان أشكرك على كل سلمة طلعتها ونجحت بسبب وجودك وسندتك في حياتي الفنية والشخصية، مشواري معاك من أجمل مشاوير حياتي ليك بصمة كبيرة فيها، كل سنة وانت طيب يا كبير وزعيم الضحكة في الوطن العربي ربنا يخليك لينا و يخليك لمصر".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.