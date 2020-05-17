شكرا لقرائتكم خبر عن فلتت من العلقة.. رحاب الجمل تتفاعل مع علقة "رضوان البرنس" لفتحي وياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة عبارة عن كوميكس عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام تفاعلت فيه مع متابعيها من مشاهدي مسلسل "البرنس"، والتي تلعب فيه دور "عبير" أخت "رضوان البرنس" محمد رمضان، حيث جاء الكوميكس كواحد من عدة كوميكسات نشرها جمهور المسلسل بالأمس عقب علقة رضوان لإخوته فتحي وياسر ، وذلك بعدما أشار الكثيرين إلي تمنيهم أن تتعرض عبير لعلقة مماثلة بعد كل ما فعلته في أخيها من تحريض ومؤامرات مع أخواتها حتي أدخلوه السجن، كما تسببوا في قتل زوجته وابنه.



رحاب الجمل

وشهدت أيضا حلقة أمس، ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره أمام منزل "رضوان".

كما شهدت محاولة "أم علا" صفاء الطوخى، تهدئة "رضوان البرنس" بعد تلقينه علقة ساخنة لأخويه "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، ولكنه قام بتعنيفها ما تسبب في مغادرتها لمنزله، فيما قامت "علا" باحتضانه ومحاولة مواساته، وطلبت منه الزواج، ورد عليها "رضوان" بأنه حلم كان يريد أن يتحقق منذ طفولته، وقام بتقبيل رأس "علا" ووعدها بانه سيتزوج منها عقب العثور على ابنته.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.