شكرا لقرائتكم خبر عن "نعمة اليقين" تجمع الشاعر بهاء الدين محمد مع الفنان الكويتى عبد الله الرويشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، عن تعاونه مع المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقى، معربا عن سعادته بالعمل مع الرويشد ووصفه بأنه صاحب تاريخ من الفن العربى.

وقال بهاء الدين محمد، عبر حسابه على انستجرام: "نعمة اليقين.. بصوت بأحبه والفن بيحبه وباحترمه والفن وأحباب الفن بيحترموه، صاحب تاريخ من الفن العربى".





وكان الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، شن هجومًا على برنامج "ذا فويس كيدز" والقناة الراعية له، متهما إياهما بالتلاعب فى نتائج البرنامج والفائزين، وخداع الجمهور والمشاهدين، لأغراض معينة.

وكتب الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه على "فيس بوك": "نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة وواضح فيها اللعب المقصود فى النتيجة ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس "ضد البرنامج" .. وضد الفن وضد العدل.. ومش ح اتفرج عليه تانى لأن الفنان اللى جواية لا يقبل الظلم وعيب اللى حصل.. عيب إنتى قناة مهمة والناس بتحترمك"

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وكان لقب البرنامج قد حصل عليه السورى محمد إسلام رميح، بعد منافسة مع متسابقين وهما، ياسمين أسامة من فريق حماقى، ومحمد إبرهيم من فريق عاصى الحلانى، ليتوج فى النهاية محمد إسلام رميح للفوز باللقب.

يشار أن آخر ما قام النجم الكويتى عبد الله الرويشد، قبل تفشى جائحة كورونا، هو تصوير أغنية "سولف على"، فى إمارة دبى بالإمارات، وهى من إخراج المخرج اللبنانى بسام الترك، ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العونى، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.

وقد أبدى المخرج بسام الترك سعادته بتجديد التعاون مع الفنان الرويشد للمرة الثانية، شاكراً على الثقة الذى منه إياها، حيث قال: "الفنان عبد الله الرويشد، فنان ذو قيمة كبيرة للفن الخليجى والعربى، يتميز باحترامه الشديد لعمله وهو ما أظهره خلال تصوير الأغنية على مدار يومين كوجوده بموقع التصوير باكراً وحتى نهاية اليوم كأكثر من 12 ساعة يومياً عكس الكثير من النجوم فى الوقت الحالى مع إحترامى للجميع".