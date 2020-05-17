شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار شيء للحفاظ على شبابها وجمالها .. وعد شام الذهبي لوالدتها أصالة نصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الدكتورة شام الذهبي، نجله المطربة السورية أصالة نصري، على غلاف مجلة Vogue Arabia لشهر مايو، بإطلاله جديدة لها وهي ترتدي "بالطو" باللون البني والقليل من الماكياج .

ونقلت المجلة تصريح من الذهبي، عن الوعد الذي قطعته لوالدتها لتنفيذه يوماً ما قائلة "وعدتها أن أبتكر لها يوماً ما شيئاً يحافظ على شبابها وجماله"، مضيفه "نجاحي يعود لإخلاصي تجاه أمي وحبي الجمّ لها، إذ كانت دوماً ملهمتي وقدوتي في الحياة".

وكانت شام الذهبى قد احتفلت، بعيد ميلاد والدتها النجمة أصالة نصرى، يوم الجمعة الماضي، ونشرت شام مجموعة صور لـ"تورتة" عيد الميلاد التى ستحتفل بها صولا فى هذه المناسبة السعيدة، التى ستشهد تغييرًا كبيرًا فى تجهيزات احتفالاتها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونشرت شام، صور لتورتة عيد ميلاد والدتها أصالة، والتى تزينت بصور صولا وأبنائها ومن بين الصور لقطات خاصة تجمع شام وأصالة وهى تقبلها، فيما كتب على إحدى التورتات أسماء أشهر أغانى أصالة، ومنها بنت أكابر، ومنازل، ويا مجنون، والورد البلدى، وغيرها الكثير من الأغانى الشهيرة والمحببة لجمهور أصالة.