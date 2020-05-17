شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبى وقلبك".. وليد توفيق ينشر برومو أغنية جديدة له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم اللبناني وليد توفيق عن إصداره أغنية جديدة بعنوان "قلبي وقلبك"، ونشر البرومو الخاص بالفيديو الكليب، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهي من كلمات الشاعر ايهاب غيث وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد القيسى، من ناحية أخرى يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وقد انتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏

وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيرس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎

وبعد الحفل تواجد وليد توفيق فى السفارة اللبنانية بغانا بحضور السفير ‏اللبنانى ماهر الخير إضافة إلى السفير المصرى والجزائرى والفلسطينى، وتم ‏تكريم وليد وليد بدرع فلسطين، ومن المقرر أن يسافر وليد توفيق إلى ‏السعودية لتصوير برنامج هناك على أن يعود إلى مصر لوضع اللمسات ‏النهائية على الأغنية التى يتعاون فيها مع هانى شاكر كملحن.‏

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من ناحية أخرى حرص المطرب وليد توفيق على تهنئة الفنان محمد رمضان على نجاح مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، وحقق شعبية كبيرة بعد الأداء الكبير الذى ظهر عليه نجوم وأبطال العمل الدرامي الذي يقوم بإخراجه محمد سامي.

ونشر المطرب وليد توفيق صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "مبروك صديقي العزيز، أخي محمد مسلسل البرنس، عمل رائع بالتوفيق دائماً إن شاء الله".