"دايما ممتعنا".. هند صبري تهنئ الزعيم بعيد ميلاده الـ80

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

ونشرت صبري صورة من أحد الأعمال التي جمعتها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانت طيب يا زعيم، ربنا يخليك لينا ولجمهورك، ودايما ممتعنا".

و يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 فهو من مواليد 17 مايو 1940.

ويعرض للزعيم حاليًا مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.