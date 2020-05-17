هكذا هنأت ماجي بوغصن صديقتها نانسي عجرم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة ماجي بوغصن، على تهنئة صديقتها الفنانة نانسي عجرم، بمناسبة عيد ميلادها. و‏كتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "عقبال المية لأحلى نانسي.. تبقي بصحتك ونجاحك ويحميلك هالعيلة الحلوة يا رب". الفنانة نانسي عجرم من مواليد 16 مايو 1983في الأشرفية بيروت بلبنان.

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