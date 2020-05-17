فيديو.. أصالة نصري تبكي في عيد ميلادها الـ51

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة أصالة نصري، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها ببث مباشر عبر حسابها على انستجرام، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

وقالت أصالة، بالفيديو، وهى تبكي: "كل سنة بيحصل إعادةإحياء هذا الغول، بيرجع بيفيق، بصحصح وببلش يخبط فيا، بالإضافة طبعا لمتاهات الحياة.. ومنعيش هذا الألم فترة طويلة.. عشت هذا الألم فترة طويلة.. ما بدي احتفل بعيد ميلادي ولا شئ، يدوبك تورتاية صغيرة وسكرولي الموضوع.. السنة الماضية يلهوي يا جماعة خلصت 50، والسنة بحتفل بـ51 ".

يُذكر أن، أصالة شاركت مؤخرًا في أوبريت كويتي يحمل اسم "أنتوا لها"، وشارك في الأوبريت حسين الجسمي، ماجد المهندس ونبيل شعيل، بلقيس فتحي، وعدد من الفنانين.