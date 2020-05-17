"موقف طريف" لـ طارق يحيى مع على ربيع بسبب"اتنين في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حل الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، ضيفا على برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة"الزمالك" .

وأجرى الفنان علي ربيع، مكالمة هاتفية مع البرنامج، وأشاد "يحيى" خلال استقبال مكالمته بتألقه مع أوس أوس في مسلسل "اتنين في الصندوق"، قائلا إنه مسلسل رائع ويستمتع بمشاهدته، قبل أن يصحح علي ربيع المعلومة ويوضح أن المسلسل بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، وهو ما أصاب مقدم البرنامج بالارتباك قبل أن يتدارك الأمر ويقول إن ربيع يشارك مصطفى خاطر بطولة مسلسل "عمر ودياب".

و أشاد ربيع، بمسلسل "2 في الصندوق" كمسلسل كوميدي طريف إلى جانب وجود جانب درامي في الأحداث، مؤكدًا أنه يعتبره من أفضل المسلسلات المعروضة خلال رمضان هذا العام.

مسلسل"2 في الصندوق" من تأليف لؤي السيد إخراج محمد مصطفى، ويشارك في بطولته: حمدي الميرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، رحاب الجمل وإبرام سمير