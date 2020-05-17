أحمد فلوكس يطلب الدعاء لهذا الفنان: "مالوش غيرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نشر الفنان أحمد فلوكس، صورا للفنان الراحل أحمد هيثم ذكي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام". وكتب فلوكس في تعليقه على الصور "أرجو الدعاء لهيثم في هذه الأيام المباركة مالوش غيرنا.. ربنا يرحمه". هيثم رحل عن عالمنا بصورة مفاجئة صدمت الجمهور وأصدقائه قبل عدة أشهر، وهو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

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