تراند اليوم : "أصالة" تبكي في بث مباشر وتكشف عن عمرها الحقيقي



أطلت الفنانة السورية أصالة نصرى، على جمهورها، في بث مباشر عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها.

وخلال البث المباشر، الذي نشرته بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 15 مايو، كشفت "أصالة" عن عمرها الحقيقي، مشيرة إلى أنها بلغت الـ51 عامًا.

كما كشفت "أصالة" عن تخوفها من التقدم في العمر، وقالت أصالة إنها "تخاف من تاريخ عيد ميلادها 15 مايو، منذ أن بلغت 33 عاماً"،

وأضافت: "كنت أخاف من عمري وغالبا أصدقائي أصغر مني".

وتابعت أصالة: "وجدت رقم 51 عاما ليس كثيرا على ما حققته، عشت أول مرة عندما تزوجت أول مرة كان فيها أحلى شيء وهما أبنائي، وطفولتي مع أبي أعتبرها عمر كامل رغم أنني كنت وقتها 15 عاما فقط، وحياة ثانية عندما تزوجت مرة تانية".

وأبدى جمهورها تعاطفه معها وهنأها بعيد ميلادها متمنين لها السعادة، فيما استغرب كثيرين من بلوغها 51 عامًا، مشيرين إلى أنهم صدموا حيث لا يظهر عليها تقدم العمر.