علي ربيع: حديث محمد صلاح عن أي عمل فني يرفع أسهمه

قال الفنان علي ربيع تعليقاً علي إشادة اللاعب محمد صلاح بمسلسله الجديد عمر ودياب: مو صلاح حبيبى تجمعنى به علاقة صداقة قوية، وسعيد أنه واحد من جمهورى وحريص على متابعة أعمالى وأنا كذلك أحرص على متابعة مبارياته، لاشك أن إعلانه عن أى عمل فنى يرفع من نسب مشاهدته خاصة وأن

صلاح يحظى بشعبية عالمية، ويثقون فى اختياراته، فالكل سوف يبحث عن اسم العمل لمشاهدته.

وعلق ربيع علي انتشار نجوم مسرح مصر فى الموسم الرمضانى هذا العام قائلاً: هذا يؤكد نجاح تجربتنا المسرحية بقيادة الفنان الكبير أشرف عبدالباقى، وشىء مشرف، سعيد بخطواتهم

الفنية وأتمنى لهم النجاح والتوفيق فهم يستحقون لأنهم موهوبون.

وختم علي ربيع الحديث قائلاً: المنافسة أمر مشروع، فهى الحافز على الاجتهاد والتفوق لتحقيق الذات، ولكن فى بعض الأحيان تتجاوز هذه الوسيلة الخطوط الحمراء، وتتحول إلى حسد وتناحر، ومكائد، والتنافس بيننا هنا شريف لا يحمل أى ضغينة أو نفسنة، ولكنه موجود لأنه لو لم يكن موجودًا، لما سعى الجميع إلى بذل مجهود أكبر ليظهر متميزاً أمام المشاهدين.