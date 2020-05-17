علي ربيع : الفن تأذى كثيرًا بسبب كورونا

قال الفنان علي ربيع تعليقا علي التصوير في ظل الاحترازات الصحية وحظر التجوال: الأمر صعب جدًا، نحن كنا نصور تحت ضغط نفسى كبير، ليس خوفًا من المرض «فلا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا» ولكن خوفنا على من حولنا وعلى أسرنا، اتخذنا التدابير اللازمة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشى «كوفيد 19». أسرنا، اتخذنا التدابير اللازمة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشى «كوفيد 19». وأضاف ربيع: الشعب المصرى اعتاد أن يواجه الأزمات بابتسامة عريضة، والدليل على ذلك الكوميكسات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى التى تسخر من « الاجتماعى التى تسخر من « كورونا » ومن الوضع الحالى بشكل كوميدى ساخر، عندما أشاهد هذه الكوكيس والتعليقات أشعر أن مصر بأمان. واستكمل الحديث قائلاً: الفن تأذى كثيرًا من وراء «كورونا»، حالة الإغلاق التام التى نشهدها حاليًا سواء لدور العرض السينمائية وتعطيل تصوير بعض الأعمال الفنية، وتعليق المهرجانات السينمائية أضر بالصناعة المصرية وأنعكس عليها بالسلب.

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