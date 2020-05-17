هالة الشلقاني تروي قصة حبها للزعيم عادل إمام

تصدرت هالة الشلقانى زوجة عادل إمام محركات البحث في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تزامن عيد ميلاد الزعيم الثمانين.

روت هالة الشلقاني قصة الحب التي جمعتها بعادل إمام حيث قالت أنه أثناء وقوفها في شباك منزلها مر عدد من الشباب من بينهم

عادل إمام وبدأ الجميع في معاكستها بينما ظل هو صامتًا مما لفت انتباهها.

Advertisements

وبعد فترة تعارف قصيرة لم تكمل العام تزوجا على الرغم من تخوفه هو من مسؤولية الزواج ومن ثم أنجبت

ابنائهم الثلاثة على الرغم من عدم رغبته في الإنجاب وهو الأمر الذي رآة قد تشغله عن تحقيق أحلامه إلا شيء من ذلك لم يحدث فزواجه وإنجابه لم يكونوا عائقاً في مسيرته.

يذكر أن عادل إمام يعرض له حاليًا مسلسل فلانتينو وهو من بطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني وغيرهم من نجوم الفن.