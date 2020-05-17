هالة الشلقاني تروي قصة حبها للزعيم عادل إمام

تصدرت هالة الشلقانى زوجة عادل إمام محركات البحث في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تزامن عيد ميلاد الزعيم الثمانين.
روت هالة الشلقاني قصة الحب التي جمعتها بعادل إمام حيث قالت أنه أثناء وقوفها في شباك منزلها مر عدد من الشباب من بينهمعادل إمام وبدأ الجميع في معاكستها بينما ظل هو صامتًا مما لفت انتباهها.
وبعد فترة تعارف قصيرة لم تكمل العام تزوجا على الرغم من تخوفه هو من مسؤولية الزواج ومن ثم أنجبتابنائهم الثلاثة على الرغم من عدم رغبته في الإنجاب وهو الأمر الذي رآة قد تشغله عن تحقيق أحلامه إلا شيء من ذلك لم يحدث فزواجه وإنجابه لم يكونوا عائقاً في مسيرته.
يذكر أن عادل إمام يعرض له حاليًا مسلسل فلانتينو وهو من بطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني وغيرهم من نجوم الفن.
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