فيديو..أغنيات في حب الزعيم عادل إمام

يصادف اليوم عيد ميلاد زعيم الكوميديا المصرية عادل إمام، ويكتمل عامه الـ 80، ومازال يقدم لجمهوره ومحبيه علامات فنية مميزة لن تنسى.
حرص عدد من المطربين تقديم اهداء وتهنئة خاصة للزعيم بأغنيات بـ"إفيهات" شهيرة من أفلامه أو صفاته وأعماله التي تميز بها .
تم طرح العام الماضي أغنية "فنان مالوش مثيل" وكانت من كلمات وألحان:ودود، توزيع:أماديو، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 115ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
وأضاف هذا العام الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بكلماته أغنية مختلفة للزعيم بعنوان "عادل إمام الاول" ولحنها:محمود العسيلي، وتوزيع:هاني ربيع.
وحققت أكثر من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"
ويتواجد إمام هذا العام في أعين متابعيه من خلال مسلسله الرمضاني "فلانتينو" ويشاركه البطولة: دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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