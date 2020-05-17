قال الفنان علي ربيع تعليقاً علي تقديمه بطولة مشتركة مع الفنان مصطفي خاطر وبعده عن العمل منفردا هذا العام: لا أعتبر نفسى أننى تخليت عن البطولة المطلقة فى «عُمر ودياب»، هى بطولة ثنائية أو ديو فنى يجمعنى بمصطفى خاطربعد نجاحنا سويًا فى «تياترو مصر».
وأضاف علي: أحبنا الجمهور، وقدمنا مع بعض إفيهات مضحكة على المسرح، بالإضافة إلى أننى يهمنى النجاح فى النهاية، وهذا ما لمسته عندما اطلعت على الورق،تيقنت حينها أننا سنقدم عملًا مختلفًا ومميزًا، فالسيناريو الجيد هو معيار اختيار العمل وليست البطولة الجماعية أو المطلقة.
وختم ربيع حديثه قائلاً: عادة أكون شكلًا كاريكاتورياً للشخصية التى أجسدها، والتعمق فى أبعادتها وتفاصيلها، للوصول إلى مرحلة التعايش معها، التى تساعدنى على تجسيد الشخصية بشكل عفوى وتلقائى بعيدًا عن التصنع أو الفزلكة.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع: أكون شكلًا كاريكاتورياً للشخصية التي أقدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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