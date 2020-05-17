داليا حمود تكشف تفاصيل بطولة فيلمها الجديد"هجوم ناري "

أوشكت الفنانة داليا حمود علي الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد والذى يحمل أسم مبدئي"اختراق امني" مع المخرج علي البنا ، مشيره إلى أنها أنهت من تصوير ما يقرب من 80% من الفيلم.

وأوضحت أن الفيلم يدور في إطار الاكشن ، يعتمد على البطولة الجماعية

التي تعتمد على الشباب الصاعد ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة الفنانة داليا حمود.

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وتعقد الفنانة داليا حمود جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمها الجديد، وبحث عدد من

الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير، من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى القادم وسيتم عرض الفيلم في مصر و دول الخليج .

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا حمود تعد واحدا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، ولها العديد من المسلسلات واللقاءات التلفزيونية الحرة التى حظت بملايين المشاهدات.