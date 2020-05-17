دينا الشربيني: "لعبة النسيان" خطف الأنظار لأن أحداثه متشابكة

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بردود الفعل على مسلسلها "لعبة النسيان"، المعروض في سباق رمضان الحالي، مشيرة إلى أن المسلسل خطف انتباه الجمهور منذ اليوم الأول لعرضه لأن أحداثه متشابكة.
وقالت دينا الشربيني إنها تحب أعمال الإثارة والتشويق، لذلك كانت متحمسة جدا للمسلسل لأن هناك أحداثا متشابكة وغموضا والجمهور يظل تائها مع الحلقات، ينتظر ما سيحدث دائما، إضافة إلى أنها ترى أن الغموضمناسب جدا للأعمال الطويلة. ورأت أنه لا عيب في الأعمال المأخوذة من فورمات أجنبية مميزة.. مشيرة إلى أنها تميل للعمل المميز الذي يجذبها والقصة والشخصية هما ما يحكمان إذا كنت ستقبل العمل أم لا.
وأعربت الشربينى عن سعادتها كثيرا بردود فعل الجمهور على ظهورها على طبيعتها في المسلسل، قائلة إن الشخصية كانت تتطلب
وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، إذ تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
ويشارك في بطولة المسلسل أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، والطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
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