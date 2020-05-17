جيسي عبدو تُفجع بوفاة والدها في حريق شبّ داخل منزله!

ميرنا وليد - بيروت - فُجعت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ بوفاة والدها، اليوم داخل منزله في منطقة زوق مكايل، بعد أن إنفجرت قارورة غاز، ما أدى الى إندلاع حريق في المنزل.

وقد عثر عناصر الدفاع المدني، بحسب بيان له، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة، وتم نقله الى أحد المستشفيات، كما حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان، لإجراء المقتضى القانوني.

جيسي متواجدة حالياً في أبو ظبي، بعد أن تعذر عودتها الى لبنان، بسبب الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وإغلاق المطارات، وكانت تصوّر هناك مسلسل "بعد حين"، الذي خرج من الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته أحمد شعيب، العنود سعود، إبراهيم الزدجالي، وغيرهم.

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحرّ التعازي من الممثلة جيسي عبدو وعائلة الفقيد، راجين الله أن يسكنه فسيح جناته.