صور لـ يسرا قبل 24 عاماً على البحر.. شاهدوا جمالها

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة منذ 24 عاماً، لـ ​الممثلة المصرية يسرا​، خطفت بها الأنظار، وهي صورة خاصة من جلسة تصوير خضعت لها.

وبدت يسرا في الصورة تمارس السباحة وهي بكامل جمالها ونعومتها، مرتدية مايوه من اللون الاسود، ووضعت أحمر شفاه من اللون الداكن، كما أسدلت شعرها الأسود على كتفيها فزادها جمالاً.

الصورة لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وحصدت نسب مشاركة عالية، وقد تغزل محبو يسرا بها وبجمالها.

وتُعد يسرا من أهم نجمات التمثيل، وقدّمت في مسيرتها الفنية التي تجاوزت الـ40 عاماً، أهم الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات.

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