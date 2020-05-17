وفاة والد الإعلامية غادة أبو عضل حسون

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم، أنطوان أبو عضل، والد الإعلامية اللبنانية ​غادة أبو عضل حسون​

وقد إحتُفل عائلياً بالصلاة لراحة نفس الراحل، في كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك في الأشرفية، ووري الثرى في مدافن العائلة في المنصوريّة.

وإعتذرت العائلة عن تقبّل التعازي، بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، والإجراءات الإحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وحرصاً منها على سلامة المحبين، وحصرها بوسيلة الإتصال فقط.

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحرّ التعازي من الإعلامية غادة أبو عضل حسون، وعائلة الفقيد، راجين الله أن يسكنه فسيح جناته.

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