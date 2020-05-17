طالب ينحت تمثالاً لـ عادل إمام إحتفالاً بعيد ميلاده.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الطالب في الصف الثاني الثانوي، عرفات محسن، بعيد ميلاد الممثل المصري ​عادل إمام​، على طريقته الخاصة، فنحت تمثال له، وإستغرق أسبوع واحد فقط في تنفيذه.

ونشر عرفات عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للتمثال، وسرعان ما تناقل عدد من المتابعين هذه الصورة، متنمين لإمام الصحة والعمر الطويل.

ويُعرض لإمام حالياً في رمضان، مسلسل "فلانتينو"، ويشارك في بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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