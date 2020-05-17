ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ معايدة، الى الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ماغي لنانسي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "عقبال المية لأحلى نانسي.. تبقي بصحتك ونجاحك ويحميلك هالعيلة الحلوة يا رب".

وتتلقى نانسي المزيد من المعايدات من محبيها ومتابعيها، ومن نجوم الفن أيضاً، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، متمنين لها المزيد من النجاح والتألّق في حياتها الفنية والعائلية.

من جهتها، وجّهت نانسي الشكر لكل من عايدها، وعلى محبتهم ودعمهم لها، وكتبت في صفحتها الخاصة: "حظي كبير بمحبتكن.. كل سنة انتو بتحلو بكلماتكن هاليوم أنا بحبكن كتيييير.. وبشكركن من قلبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تمنته ماغي بو غصن لـ نانسي عجرم في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.