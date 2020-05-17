كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في استفتاء الخليج 365 الفني لرمضان 2020.. يسرا تتصدر قائمة "أفضل ممثلة" عن مسلسل "خيانة عهد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتصدر الفنانة "يسرا" قائمة أفضل ممثلة في استفتاء الخليج 365 الفني الذي انطلق عبر الموقع أمس، حيث حصدت على أعلى نسبة تصويت فبلغ عدد المصوتين لها 889 صوت، بنسبة 24.39 في المائة من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وتشارك يسرا في السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" حيث تدور أحداث المسلسل حول الفنانة يسرا التي تقوم بدور عهد، وتنتمي لعائلة متوسطة المستوى، تمتلك مصنع ملابس، تجتهد لتحقق لنفسها مكانة متميزة، أنشأته هي من تعبها ويجعلها ذلك تقف بجانب عائلتها تساعده ولكنها في وسط كل هذه الأشغال تنسى ابنها الذي يجسد شخصيته خالد أنور، حيث تنسى أنه بحاجة إلى اهتمامها ولكن يسبب هذا الإهمال وقع ابنها تحت رحمة المخدرات ويصبح يتعاطي المخدرات، لديه اخت تجسد دورها الفنانة حلا شيحة.

يشارك في هذا المسلسل عدد من ألمع نجوم الفن في مصر منهم الفنانة القديرة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان ومنة لطفي.

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وتليها في المرتبة الثانية الفنانة "روجينا" في قائمة أفضل ممثلة في استفتاء الخليج 365 الفني، حيث حصدت على نسبة تصويت فبلغ عدد المصوتين لها 825 صوت، بنسبة 22.52 في المائة من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

ويذكر أن للفنانة روجينا دور بارع في مسلسل "البرنس" التي أثبتت من خلاله أن ادوار البطولة ليست هي الوحيدة القادرة على ظهور أداء الممثل، وبرزت روجينا مع أحمد زاهر بعد ربطهما بعدد من المشاهد بدوري فدوى و فتحي البرنس، حيث تجمعهما كمياء خاصة في أعمالهم المشتركة وظهر جليا في دور الشر في المسلسل، وظهر ذلك سابقا في العديد من أعمالهم المشتركة منها مسلسل حكاية حياة.

والجدير بالذكر أن روجينا تشارك في الموسم الرمضاني ٢٠٢٠، بمسلسل "البرنس"، ليشاركه عدد من نجوم الفن منهم محمد رمضان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، دنيا عبر العزيز، إدوارد، لتدور القصة في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، لتظهر الخلافات والمشاجرات بينهم وتستكمل الأحداث بشكل تشويقي.

