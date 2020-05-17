مهارة جديدة تعلمها مراد يلدريم على يد زوجته خلال الحجر.. شاهد ما هي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت ملكة جمال المغرب السابقة، إيمان الباني، في تعليم زوجها، الفنان التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» مهارة جديدة خلال فترة الحجر المنزل، وهي الطبخ، وتحديداً الطبخ المغربي.

مراد شارك الفانز بصورة جديدة من داخل مطبخ منزله، ظهر فيها أمام طبق الكسكسي المغربي الشهير، معلقاً عليها باللغة العربية: «الحجر المنزلي علمني اعمل الكسكسي المغربي اللذيذ برعاية زوجتي حبيبتي ايمان»، وهي الصورة التي لاقت تفاعلاً قوياً بين فانز النجم المغربي، وخاصة متابعيه من المنطقة العربية، معربين عن اعجابهم بشكل الطبق، متمنيين له صوم مقبول وإفطار شهي.

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يُذكر أن إيمان الباني زوجة مراد كانت قد فاجأت النجم التركي في عيد ميلاده الأخير، أبريل الماضي، حيث قررت اضفاء لمسة خاصة ومميزة لاحتفال هذا العام لزوجها، نظراً لظروف أزمة كورونا، حيث تخلت عن طلب قالب كيك من أي متجر لصنع الحلويات، وقامت بنفسها بإعداد قالب كيك بسيط للاحتفال مع زوجها في أجواء حميمية جمعتهما، وقد نشرت مقطع فيديو وثق مراحل تحضيرها لقالب الكيك حتى تقديمه لزوجها، معلقة عليه: «عيد ميلاد سعيد لروحي وزوجي الغالي، أتمنى لك كل الأفضل، أحبك جداً».

مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد تعرضت زوجته للإجهاض في جنينهما الأول منذ أشهر قليلة ماضية.

من ناحية أخرى، عاد مراد يلدريم إلى الشاشة مؤخراً بعد طول غياب بمسلسل «رامو»، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي.