دوا ليبا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها رينا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم التزام النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، بالحجر المنزلى مع صديقها عارض الأزياء أنور حديد بمنزل بعيد عن منزل عائلتها، إلا أن ذلك لم يمنعها من الأحتفال بعيد ميلاد شقيقتها “رينا” صاحبة الـ 19 عاما، التى لفتت الأنظار إليها بشكل واضح بسبب تقارب الشبه بينهما.

النجمة العالمية نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عدة صور التقطتها مع شقيقتها وعدد من أفراد أسرتها، وذلك في منزل العائلة إذ تم إعداد أجواء مذهلة لعيد الميلاد بدءا من الشواء فى حديقة المنزل وصولا لإطفاء رينا شموع عيد ميلادها.

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وحصدت صور عيد ميلاد رينا على صفحة دوا ليبا بـ”إنستجرام” سلسلة طويلة من عبارات التهنئة إضافة إلى أكثر من 2.4 مليون likes خلال يوم واحد فقط.

والجدير بالذكر أن دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوة جديدة في حياتها المهنية بتسجيل اسمها كعلامة تجارية، مما يمنحها إمكانية إطلاق عناصر عديدة تحمل علامة “Dua Lipa” بما فى ذلك الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية ومن أبرزها insidenova.

وكشفت جريدة “ذا صن” أن دوا ليبا تعلم جيدا أنها مطلوبة بشدة الآن ويمكنها أن تحقق ثروة طائلة، فهي قادرة على إطلاق الكثير من الأشياء التي تجلب لها المال لكن عليها الاختيار الصحيح في كل خطوة تخطوها.