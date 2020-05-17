نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد أول حب في حياتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تهاني محبيها ومتابعيها بعيد ميلادها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق والسعادة، وهو ما ردت عليه النجمة بتدوينة كتبت فيها: «حظي كبير بمحبتكن.. كل سنة أنتو بتحلو بكلماتكن هاليوم، أنا بحبكن كتيييير.. وبشكركن من قلبي».

وبدلاً من الاحتفال بعيد ميلادها، قررت نانسي الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها الكبرى، حيث انجبت النجمة اللبنانية ابنتها «ميلا» بنفس يوم ميلادها، 16 مايو، عام 2009، وقد حرصت نانسي على مشاركة محبيها أجواء الحفل بصور من عيد الميلاد، ظهرت فيها «ميلا» أمام قالب كيك لافت.

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نانسي كتبت معلقة على الصور: «أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي»، حيث تلقت النجمة اللبنانية تهاني متابعيها، متمنيين لابنتها التي اكملت عامها الـ11،حياة سعيدة مليئة بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم ما تردد مؤخراً عن حملها في مولودها الرابع، وقالت: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي»، حيث أن الفنانة متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا».

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك في المارثون الرمضاني الجاري بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة ++فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل يُعرض عبر شاشة mbc مصر، وكانت الفنانة قد طرحت قبل الموسم الرمضاني كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.