- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تهاني محبيها ومتابعيها بعيد ميلادها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق والسعادة، وهو ما ردت عليه النجمة بتدوينة كتبت فيها: «حظي كبير بمحبتكن.. كل سنة أنتو بتحلو بكلماتكن هاليوم، أنا بحبكن كتيييير.. وبشكركن من قلبي».
وبدلاً من الاحتفال بعيد ميلادها، قررت نانسي الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها الكبرى، حيث انجبت النجمة اللبنانية ابنتها «ميلا» بنفس يوم ميلادها، 16 مايو، عام 2009، وقد حرصت نانسي على مشاركة محبيها أجواء الحفل بصور من عيد الميلاد، ظهرت فيها «ميلا» أمام قالب كيك لافت.
نانسي كتبت معلقة على الصور: «أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي»، حيث تلقت النجمة اللبنانية تهاني متابعيها، متمنيين لابنتها التي اكملت عامها الـ11،حياة سعيدة مليئة بالنجاح والتوفيق.
من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم ما تردد مؤخراً عن حملها في مولودها الرابع، وقالت: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي»، حيث أن الفنانة متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا».
يُذكر أن نانسي عجرم تشارك في المارثون الرمضاني الجاري بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة ++فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل يُعرض عبر شاشة mbc مصر، وكانت الفنانة قد طرحت قبل الموسم الرمضاني كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد أول حب في حياتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.