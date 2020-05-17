آسر ياسين يسخر من صورته قبل الشهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوة قديمة للفنان المصري آسر ياسين قبل الشهرة، وقارنوها بشكله الحالي في مسلسله الرمضاني “بـ 100 وش”.

أحد المتابعين سخر من صورة آسر، معلّقا: “شوجر التموين”، وذلك في إشارة لإعجاب الكثير من الفتيات بجملة “بحبك يا شوجر” التي قالها للفنانة نيللي كريم في المسلسل.

Advertisements

الفنان المصري لم يغضب من هذه السخرية، بل أعاد نشر الصورة والتويتة، على حسابه على موقع “تويتر”، وسخر منها أيضا، قائلا: “أما الواحد كان وسيم بشكل زمان.. شوجر القصب”، فرد عليه الفنان أحمد السعدني بقوله: “شوجر القصب ملفوف”.

ومسلسل “بـ100 وش” من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم، ضمن أحداث العمل، شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل “بـ100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه في رمضان 2020.