رامي إمام يوجه رسالة خاصة للزعيم في عيد ميلاده.. ويكشف عدد أحفاده للمرة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص المخرج المصري رامي إمام، على تهنئة والده الفنان الكبير عادل إمامن بعيد ميلاده الـ 80، وذلك برسالة خاصة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

رامي إمام، نشر صورة لوالده برفقة نجليه وعلق عليها قائلًا: “17 مايو 1940 ... تاريخ ميلاد أبويا.. ‏عادل إمام.. أبو رامي وسارة ومحمد ... وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة ( بالترتيب العمري)”.‏

أضاف: “النهاردة يتم ٨٠ سنة .. منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب و عناد وإصرار.. طول عمرنا فخورين بيك .. وهنفضل طول عمرنا ‏شايلين مسئولية اسمك.. ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك”.‏

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وكان الفنان عادل إمام، قد تلقى العديد من تهاني جمهوره ومحبيه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

من ناحية أخرى، ينافس عادل إمام، في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيري، ‏ودلال ‏عبد‏العزيز، ‏وعمرو ‏وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير ‏من ‏الوجوه ‏الجديدة، ‏وتأليف ‏أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبدالمجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور ‏خلافات ‏بينهما ‏مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎