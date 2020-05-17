نجلاء بدر توضح حقيقة وجود مشاهد إغراء في «الفتوة» والصعوبات التي قابلتها في التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، حقيقة تقديمها مشاهد إغراء في مسلسل “الفتوة”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

نجلاء بدر، قالت خلال لقائها في برنامج “الآن”، مع الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنه لا يوجد لديها أي مشهد إغراء ضمن شخصيتها التي تجسدها في مسلسل “الفتوة”، موضحةً أن كواليس شخصية “جميلة” صعبة لأنها بدون مرجعية تاريخية.

وأضافت، أنه لا توجد تسجيلات توثق للراقصات في تلك الفترة، وأنها وجدت مشقة كبيرة في لفة الملاية خلال أيام التصوير الأولى من المسلسل ولكنها أتت بدون ترتيب بشكل مفاجئ وحينها علمت أن “شخصية جميلة طلعت”.

وتابعت، أنها حاولت أن تجعل للشخصية “روح” ولهذا بحثت عن تاريخ المنطقة ووضعت تفاصيل خاصة لـ”جميلة” حتى بضحكتها الخاصة وطريقة السير، موضحةً أن الشخصية التي تجسدها في المسلسل ليست “شريرة” بل كانت تحب “حسن” قصة حب من الماضي وتخاف من “عزمي”.

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كما أوضحت أن أصعب شيء بالنسبة إليها كانت رسم شخصية “جميلة” لأنه لا يوجد فيديوهات لتوثيق نساء المجتمع في تلك الفترة، وأنها اختارت أن يكون شعرها “كيرلي” وليس ناعمًا، مشددةً على أن الشر في شخصية “جميلة” مبرر وليس مطلق.

وعن دورها في مسلسل “البرنس”، قالت إنها رفضت استخدام الدموع في مشهد مواجهة علا التي تجسد شخصيتها الفنانة “نور”، ورضوان الذي يجسده الفنان محمد رمضان، مشددةً على أن شخصية “لبنى” كانت بالنسبة لها “السهل الممتنع”.

وتابعت، أن تركيبة شخصية “لبنى” كانت مختلفة لأنها مزيج من الخوف والحب، كاشفةً أنها رفضت الدور في البداية وذلك لأنها قرأت أول حلقتين من المسلسل ووجدت أنها ستظهر في حلقتين فقط ولكن أكد لها المخرج محمد سامي أن الدور محوري فوافقت.

واستطردت أنها ظهرت في 6 حلقات بعدد مشاهد محدود ولكن هذا جيد بالنسبة للدور، خاصةً وأنه كان منهم مشاهد صعبة وطويلة ومن بينهم مشاجرتها مع رحاب الجمل التي جسدت دور “عبير” حين كُسر لها إصبع بالخطأ، مشيرةً إلى أنها لا تقدم أي شخصية قريبة منها لأن الشخصية هي من تترك فيها أثر وليس العكس لأنها لن تمثل نفسها.