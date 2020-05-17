ياسر جلال يكشف كواليس «الفتوة» وسبب زيارته لمنزل نجلاء بدر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري ياسر جلال، إن هناك مفاجآت في مسلسل “الفتوة”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي، خلال الحلقات المقبلة، وتحديدًا بالنسبة إلى “جميلة” التي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر.

ياسر جلال، أضاف في مداخلة هاتفية إلى برنامج “الآن” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ويذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم اختيار الفنانة نجلاء بدر لشخصية جميلة جاء بالإجماع، مؤكدًا أنها فنانة جميلة وعظيمة وأدت دورًا صعبًا في المسلسل.

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كما أكد أنه ذهب إلى منزل نجلاء بدر لإقناعها بدور “جميلة” وقال لها إنه لا يوجد لديها خيار آخر سوى تقديم الدور لأنها أنسب شخصية لها، وبالفعل الفنانة أثبتت أنها نفذته ببراعة، مشيرًا إلى أن دوره كان مختلفًا لأن البعض اعتقد أن العمل سيشبه الأعمال السابقة التي تتحدث عن تلك المرحلة ولكن ثبت غير ذلك، و كان الغرض منه تقديم شكل الحارة المصرية بـ”الجدعنة” التي كانت بها.

وتابع أنه تم تنفيذ ديكور المسلسل بعد الانتهاء من النص، و فريق العمل شعر بانبهار بمجرد دخول الحارة التي تدور فيها أحداث “الفتوة”، موضحًا أنه تم تناول قصة “الفتوة” بفكرة مختلفة عن كل ما سبق تقديمه من قبل.

وقصة المسلسل تدور في حي الجمالية، والتي تجسد تنوع العلاقات الإجتماعية، وتفرض عليه الشخصية أن يظهر بشكل مختلف تمامًا عن دوره في مسلسلي “رحيم، ولمس أكتاف”.