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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
يحتفل الفنان عادل إمام اليوم 17 مايو بعيد ميلاده الـ 80 بعد رحلة فنية طويلة حافلة بالأعمال الفنية.
ونشر عادل إمام صورة عبر صفحته الرسمية على "الإنستجرام" يحتفل من خلالها بعيد ميلاده ومنوها إلى المناسبة حيث قال: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة».
ونشر الزعيم الصورة وهي من فيلم «السفارة في العمارة»، حين كانت إحدى مضيفات الطيران تقدم التورتة لأحد الركاب، وانهالت عليها التعليقات من جانب محبيه ومعجبيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الصحة والسعادة، وفقا للبيان.
يذكر أن الزعيم عادل إمام يشارك في رمضان الحالي بمسلسل «فلانتينو»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدى المرغني، ومجموعة أخرى من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجله رامي إمام.
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