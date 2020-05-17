هالة الشلقاني حب حياة عادل إمام.. شجعته على الزواج منها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يصادف اليوم الـ 17 من مايو/آيار عيد ميلاد الفنان المصري عادل إمام، وبهذه المناسبة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو للفنان من أجل تهنئته بهذه المناسبة.

وعلى الرغم من حرص عادل إمام الشديد طوال مسيرته الفنية على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام، إلا أنَّ أولاده دخلوا عالم الفن، إذ إن ابنه الأكبر رامي يعمل في مجال الإخراج، في حين يحقق ابنه الأصغر محمد نجاحا كبيرا في عالم التمثيل.

وبمناسبة عيد ميلاد الزعيم تداول الجمهور فيديو قديما ونادرا للزعيم وزوجته هالة الشلقاني، خلال حديثهما عن قصة حبهما وكيف تعرفا على بعضهما.

وفي التفاصيل كان الفنان عادل إمام في زيارة لصديقه سمير خفاجة وعدد من أصدقائهما المشتركين، وفي هذه اللحظة أطلت السيدة هالة من الشباك ليبدأ الجميع بالنظر إليها ومعاكستها باستثناء الفنان عادل إمام، وهو الأمر الذي لفتها أكثر شيء فيه على حد قولها.

وعن هذا الموقف قال عادل إمام: "فجأة الشباك اتفتح، وخرج شيء له حضور، ومبهج، كلهم عاكسوها إلا أنا مش دي الطريقة اللي تعجبني".

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كما كشفت السيدة هالة في الحوار نفسه، عن أنها هي من دفعت عادل إمام للزواج، حيث كان يخشى المسؤولية ولديه تخوف من الزواج لتشجعه على هذا الأمر، ومن جانبه قال إمام أنه لم يكن يفكر بالارتباط رسميًا وأنه كان يشعر بالخجل، إلا أن هالة استطاعت اقناعه قبل مرور سنة على علاقتهما.

وأردف قائلًا: "في البداية أنجبنا طفلنا رامي وأخبرتها أن ولدا يكفي، ثم أنجبنا ابنتنا سارة وحينها أخبرتها أن ولدا وفتاة يكفيان إلا أنها عادت وأنجبت محمد، ولا أدري إذا كانت ستنجب المزيد بعده".

وتفاعل الجمهور بشكلٍ واسع مع الفيديو معلقين أن هالة كانت جميلة جدًا في شبابها وما زالت، وأن علاقتهما مميزة؛ إذ إن إمام أشار في أكثر من مناسبة أن زوجته هي الحب الأول والأخير في حياته وأنه لم يتخيل يومًا أنه قد يرتبط بها.

ومن المعروف أن السيدة هالة ساندت زوجها خلال مسيرته الفنية بشكل كبير ودعمته وكانت من أهم أسباب نجاحه في مسيرته.