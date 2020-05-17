آسر ياسين يسخر من نفسه بعد انتشار صورة قديمة له

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكن الفنان المصري آسر ياسين من أن يحظى بشعبيةٍ كبيرة في هذا الموسم الرمضاني من خلال شخصية "عمر" التي يقدمها في مسلسل "بـ 100 وش"، إذ لفت أسلوبه وطرافته ومحاولاته إيقاع "سكر" التي تجسد شخصيتها الفنانة نيلي كريم، بحبه.

وهو الأمر الذي جعله حديث وسائل التواصل الاجتماعي في كثيرٍ من الأحيان، وجعل الجمهور يلاحقه ويتتبع كل ما ينشره، ويوم أمس تصدر الفنان المصري حديث الكثيرين بعد انتشار صورةٍ قديمةٍ له قبل أن يحقق شهرة واسعة.

وتداول رواد السوشال ميديا الصورة تحت العديد من العناوين، كان أبرزها "شوجر التموين" في إشارةٍ إلى المحبة التي يحظى بها النجم في قلوب النساء تحديدا، بعدما أصبحت محاولاته لدخول قلب "سكر" أو "شوجر" كما يناديها مثالا يُحتذى به، وتحديدا جملته "بحبك يا شوجر".

ويبدو أن هذا الأمر وصل إلى النجم المصري، مما دعاه إلى إعادة نشر تغريدة أحدهم معلقا بشكلٍ ساخرٍ عليها بالقول: "أما الواحد كان وسيم بشكل زمان.. شوجر القصب"، وهو ما جعل الفنان أحمد السعدني يدخل على الخط ضاحكا: "شوجر القصب ملفوف"، عدا عن التعليقات التي انهالت على النجم من قبل متابعيه الذين أشادوا بتصالحه مع ذاته وعدم نكرانه لماضيه.

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وعلى صعيد المسلسل، تعد شخصية "عمر" التي يجسدها آسر ياسين محيرةً للجمهور الذي يرى بعضه أنه ربما يريد إيقاعها في شباكه من أجل النصب عليها وسرقة أموالها، خاصةً وأنه ظل يتقرب من "سكر" ويغازلها حتى وافقت ووقعت في حبه وطلب يدها من والدتها، ليقوما بالتخطيط لعملية نصب جديدة على صديقه الذى تزوج حبيبته ويمتلك أموالا كثيرة.

وكان النجم المصري قد حرص على توجيه التهنئة للنجم محمد رمضان على نجاح مسلسل البرنس، من خلال تغريدةٍ كتبها عبر تويتر، قال فيها: "أنا شخصياً مستني #رضوان_البرنس ينتقم من غير ما أشوف الحلقات ولا أتابع علشان لسه بصور #ب١٠٠_وش مبروك محمد رمضان".

يُذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.