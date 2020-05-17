صورة ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير حيرة الجمهور ومطالب بتفسيرها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشغل علاقة الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الجمهور بشكل كبير، حيث يترصد المتابعون أخبارهما ويتداول صورهما فور نشرها بشكل واسع مع الكثير من التعليقات.

وليلة أمس السبت أثارت صورة نشرتها ياسمين صبري، عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تضع يدها بيد زوجها أحمد أبو هشيمة بطريقةٍ رومانسية.

وعلى الرغم من الرسالة التي حاولت إيصالها النجمة برومانسية الطرفين، إلا أنَّ هناك أمرا آخر شغل بال الجمهور وهو الطريقة التي ظهرت فيها أيدي الطرفين، حيث وثقت الصورة يد أبو هشيمة اليسرى وهو يمسك بيد صبري، إلا أن طريقة ظهور أيديهما على ساق أبو هشيمة كانت غريبة وغير منطقية.

وتفاعل الجمهور بشكلٍ واضح مع الصورة في محاولة لتحليل طريقة التقاطها بهذه الطريقة، لكن أغلبهم لم يصل إلى حل، فيما قال البعض إنهم قاموا بالتجربة ذاتها حتى تظهر الصورة نفسها لكنهم لم يتمكنوا، وطالبوا ممن يفهم كيف التقطا الصورة أن يخبروهم.

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يُذكر أنَّه وقبل يومين كان الثنائي قد أثار الجدل أيضا، بعدما انتشرت صورةٌ لهما وهما يقضيان وقتا ممتعا على الكورنيش، ويمسكان بأيدي بعضهما بعضا، ليبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها والتعليق عليهما؛ لأنهما لم يهتما بطرق الحماية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت ياسمين صبري كشفت عن ارتباطها بأحمد أبو هشيمة بشكل مفاجيء، لتكون الزوجة الثالثة في حياته، فيما تداول الجمهور في الأيام الماضية صور زوجة رجل الأعمال الأولى ووالدة ابنيه عمر ويوسف، بعد فيديو تم نشره لنجل أبو هشيمة الكبير عمر؛ ما دفع الجمهور للبحث أكثر عن حياته السابقة وزوجته الأولى، وبحسب الجمهور فإن زوجته الأولى اسمها عبير وارتبط بها وهو في عمر الـ22 عاما.

وعلى صعيد مختلف تشارك الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة ثانية"، وطالت صبري العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية بسبب ضعف أدائها، مؤكدين أنها يجب أن تعتزل التمثيل.

كما ظهرت الفنانة المصرية في بداية شهر رمضان في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وتصدرت حينها قائمة الأكثر تداولًا، بسبب حديثها عن علاقتها بأبو هشيمة وتأكديها بأنها أحبته لأنه "يضحكها"؛ ما عرضها للسخرية، حيث علق الجمهور أن أموال أبو هشيمة هي التي تضحكها وليس هو.