شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل بعد نجاحه فى البرنس: "قررت أخد مكانتى اللى استحقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم هيثم نبيل، عن سعادته بنجاح أغانيه فى مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان، الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2020، مشيدا بدعم أصدقائه الذين ساندوه بعد مروره بأزمة نفسية أعقبت وفاة شقيقه ومرض والده، مؤكدا: "فوقت وقررت أخد مكانتى اللى استحقها ومفيش تراجع تانى والحمد لله".

وكتب هيثم، عبر حسابه على فيسبوك: "الحقيقة إن من ساعة وفاة أخويا الكبير فى حادثة قدام عينى وبعدها تعب والدى وأنا تعبت نفسيا ومبقتش بنفس الطاقة وقفلت على موهبة كبيرة جوايا عارف أنا ممكن أوصل بيها لفين، وبقيت نفسيا مبقدرش أقف قدام مايك فى ستوديو وأغنى وبفضل أن فى ضهرى صحاب دايما بيحاولوا يفوقونى لإيمانهم بيا، وأولهم صديقى المخرج الكبير محمد سامى وأصدقائى محمد بيجاتو وعابدين وسارى، صحوا الأسد المحبوس جوايا".

وأضاف هيثم: "فوقت وقررت أخد مكانتى اللى استحقها ومفيش تراجع تانى والحمد لله، ردود الأفعال والنجاح الكبير فى الوطن العربى اللى اتحقق ده أول كلامى، وألبومى الجاى أوعدكم أنه من أقوى ما غنيت والجاى أقوى بإذن الله، شكرا لأصدقائى وشكرا ليكوا جميعا".

Advertisements

وأوضح نبيل: "جملة كانت بتتقالى أنت مش واخد حقك إعلاميا، ولكن أنا اللى كنت مقصر ومبرضاش أطلع وبعتذر عن أهم البرامج، لكن لما بفوق بجيب الدنيا كلها لعندى بتوفيق ربنا".



وتعاون المطرب هيثم نبيل مع النجم محمد رمضان فى 7 أغنيات من كلماته وألحانه بمسلسل "البرنس"، يتولى غناءها المطرب أحمد سعد، عدا واحدة فقط تغنيها الطفلة ملك محمد، حيث لاقت هذه الأغانى نجاحا كبيرا بين الجماهير، خاصة أغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة ملك، ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.