شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم الموسم الأول من مسلسل Snowpiercer قبل طرح أولى حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسلسل Snowpiercer على تقييم 63 % ، على موقع Rotten Tomatoe، وذلك قبل طرح أولى حلقات الموسم الأول من العمل، اليوم 17 مايو الجارى على شبكة TNT، على أن تطرح الحلقة الثانية من العمل فى 24 مايو الجارى ايضا، وتطرح باقى حلقات العمل التى وصلت إلى 10 متتالية على الشبكة، بـ معدل حلقة كل أسبوع، على أن تطرح أخر حلقات العمل فى 19 يوليو المقبل.

وكانت قد أعلنت الشبكة عن تجديد المسلسل لـ موسم ثانى يعرض فى الموسم التليفزيونى 2020- 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

ويدور المسلسل في إطار خيال علمى، ويحكي قصة مجموعة تعيش على متن 1001 سيارة، وهؤلاء السكان هم ما تبقى من البشرية بعد أن يتجمد الكوكب، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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مسلسل Snowpiercer من بطولة جينيفر كونيلي، وديفيد ديجز، أليسون رايت، ميكي سومنر، سوزان بارك، إدو جولدبرج، كاتي ماك جينينس، لينا هال، أناليز باسو، سام أوتو، روبيرتو أوربينا، شيلا فاند وجايلين فليتشر.

كما انضم الممثل الانجليزى شون بين إلى الموسم الثانى من مسلسل Snowpiercer، الذى يعرض على شبكة TNT، وسيلعب "بين" دورًا في سلسلة سلسلة تي إن تي، ولكن إلى الآن لم يكشف أي معلومات عن دوره بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

يذكر أن الممثل الأنجليزى شون بين لعب دور نيد ستارك في الموسم الأول من المسلسل الأسطورى Game Of Thrones الذى بدأ عرضه في خلال عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.