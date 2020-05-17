شكرا لقرائتكم خبر عن " بـ 100 وش".. هل ينجح آسر ياسين و عصابته في النصب على صديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أربع عمليات نصب ناجحة قام بها أفراد عصابة " عمر و سكر" آسر ياسين و نيللى كريم في مسلسل " بـ 100 وش"، يبدؤون التخطيط لأكبر علمية نصب لهم وهو سرقة " باسم الأمير" لؤى عمران الصديق السابق لعمر " آسر ياسين " الذي يكرهه بعد زواجه من خطيبته لذلك يسعى للنيل منه، ويضع خطه لتنفيذها أفراد العصابة.

حيث بدأ " حماده" إسلام إبراهيم فرد من العصابة المراقبة و التجسس عليه من خلال اختراق هاتفه و هاتف زوجته حتى يتسنى له معرفه ماذا يفعل و كل خطوه يخطو بها، ولكن هل تنجح أفراد العصابة بالنصب على " باسم الأمير" وأخذ أمواله الطائلة أم ستفشل عملية النصب و يقع أفراد العصابة في يد الشرطة التي بدأت تبحث عنهم و عن مواصفاتهم من عمليات النصب السابقة هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.