شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة مؤلف "لما كنا صغيرين" يعلن انتهاء تصوير المسلسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل "لما كنا صغيرين" عن الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث نشر صور تجمعه بالنجم ماجد المصرى والمنتج احمد عبدالعاطي والمخرج محمد علي بكواليس التصوير، معلقا عليها :" اليوم الأخير في التصوير #لما_كنا_صغيرين النجم ماجد المصري والمنتج احمد عبدالعاطي والمخرج محمد علي والعبدلله من داخل مكان التصوير"، كما نشر صورة أخرى مع بطلة العمل ريهام حجاج.



ايمن سلامة

وشهدت آخر حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، تقرب "دنيا" ريهام حجاج و"ياسين" خالد النبوى، ووقوفه بجانبها فى كل مشكلاتها، حتى أستطاع أن يعيد لها "فيلتها" بعد محاولات عمها للاستيلاء عليها ، كما ذهبت أم "ياسين" خالد النبوى، إلى "دنيا" ريهام حجاج فى فيلتها وتطلب منها التمسك بـ"ياسين" بعد أن لاحظت أنه يحبها، ثم يذهب إليها "ياسين" ويصارحها بحبه بشكل غير مباشر قائلا: "اللى قالتهولك ماما صح".





Advertisements

تضع "دنيا" ريهام حجاج، طليقها "يحيى" محمود حجازى، فى مقارنة مع "ياسين" خالد النبوى وانتهت المقارنة لصالح الأخير، فهذا جاد يمكن تعتمد وتسند عليه، فى مقابل "يحيى" الذى يحب السهر والسفر فقط وغير جاد على الإطلاق.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎