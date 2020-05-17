شكرا لقرائتكم خبر عن دراما عابرة للحدود..احتفالات فى اليمن بعد ضرب رضوان البرنس لأشقائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشهد النجم محمد رمضان "رضوان البرنس"، الذى لقن فيه أشقائه علقة ساخنة فى الحلقة التى عرضت أمس، لاقى صدى واهتمام واسع وانتشارا فى الوطن العربى، حيث ارتفعت صيحات الفرح وترديد الهتافات المعبرة عن النصر.

النجم محمد رمضان، نشرعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو قال عنه إنه من دولة اليمن الشقيقة، ظهر خلاله تجمع من الشباب وهم يشاهدون المسلسل، ارتفعت صياحاتهم وهللوا بالتكبير عندما قام رضوان البرنس بضرب أشقائه، ضمن حلقة أمس للمسلسل الذى يعرض ضمن سباق موسم دراما رمضان 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

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وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضربا مبرحا حتى نزفت الدماء من وجهه، ووجه لهما رسالة أمام أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في عداد الأموات.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.