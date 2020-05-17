شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 23.. عربية كبدة تجمع مصطفى خاطر وعلى ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع باستلام خال ربيع مكافأة نهاية الخدمة، الأمر الذى أدى إلى تغيير رأيهما في دفع إصالات الأمانة، وقرر الثنائى العمل على عربية كبدة بدون ترخيص وتم إغلاقها من أهالى الحى.

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.