شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح دياب فى قتل محمد رمضان بالحلقة 24 من مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعى الأعمال الدرامية، عرض الحلقة 24 من مسلسل البرنس، لمتابعة ما سيحدث لـ "رضوان البرنس" الذى يجسده النجم محمد رمضان، بعد أن قام أخوته "فتحى" أحمد زاهر، و "محمد علاء"، بتأجير "كتكت" الذى يجسده الفنان محمد دياب والذى يظهر كضيف شرف، من أجل قتل "رضوان" مقابل 5 مليون جنيه، وبالفعل هذا ما حدث ذهب "كتكت" وترصد بـ "رضوان" داخل منزله، وقام بخنقه من الخلف، حتى يقتله، وانتهت حلقة امس على هذا المشهد دون معرفة ما سيحدث لـ "رضوان" هل سيقتل بالفعل على يد "كتكت" أم سيقاوم وينجح في الإفلات منه.

وشهدت أيضا حلقة أمس، ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره أمام منزل "رضوان".

وتفاجئ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدأ الكلام بـ "كفارة"، ودخل إلى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضرب مبرح حتى نزف الدماء من وجهه، ووجه لهم رسالة أما أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وانه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في تعداد الأموات.

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وشهدت أيضا، محاولة "أم علا" صفاء الطوخى، تهدئة "رضوان البرنس" بعد تلقينه علقة ساخنة لأخويه "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، ولكنه قام بتعنيفها ما تسبب في مغادرتها لمنزله، فيما قامت "علا" باحتضانه ومحاولة مواساته، وطلبت منه الزواج، ورد عليها "رضوان" بأنه حلم كان يريد أن يتحقق منذ طفولته، وقام بتقبيل رأس "علا" ووعدها بانه سيتزوج منها عقب العثور على ابنته.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.